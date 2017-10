"Non contemplo una Spagna senza la Catalogna o una Liga senza il Barcellona". E' categorico il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, nel giudicare il delicato momento della Spagna dopo il referendum per l'autonomia della Catalogna. Ai microfoni di 'El Espanol', il numero uno dei Blancos entra nel vivo anche dell'inizio di stagione non cosi' esaltante della sua squadra. Zinadine Zidane, ovviamente, non è in discussione: "Ha trasformato il futuro del Real Madrid. Ha fatto una cosa spettacolare, nessuno dubita che sia il miglior allenatore del mondo". Per Perez, "ci siamo forse concentrati troppo sulla conquista delle due Champions League. E se ci si rilassa un po', può capitare di perdere al 'Bernabeu'. Non piace a nessuno, ma è impossibile essere al più alto livello ogni settimana giocando il mercoledì e la domenica. E quando si pensa che l'impegno sia più facile, allora ci si complica la vita".