Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, destini incrociati, ancora una volta. L'ex Juve aveva deciso di andare via, trovando un accordo di massima con il Manchester United, alla ricerca di uno spazio che a Madrid, con il Real, non aveva trovato anche per colpa della continuità di CR7. Ora, però, il caso Ronaldo tiene in scacco le Merengues: il portoghese ha detto apertamente che vuole cambiare aria e Florentino Perez è costretto a guardarsi intorno.



Non solo, però: qui rientra in gioco Alvaro Morata. Se parte Ronaldo, Morata può restare nella capitale spagnola e trovare lo spazio necessario nella squadra del suo cuore.