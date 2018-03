Il futuro del portiere classe '86 del Real Madrid Keylor Navas è in bilico ed è legato a doppio filo a quello di Zinedine Zidane. In caso di permanenza del tecnico francese, la sua conferma sarebbe molto probabile, diversamente non si può escludere il suo addio per fare spazio a uno tra de Gea, Alisson e Courtois. Il contratto di Navas scade a giugno 2020.