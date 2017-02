Isco Alarcòn è uno dei giocatori più controversi della rosa del Real Madrid. Tanto talentuoso, quanto inutilizzato, e perciò sempre in procinto di partire. Il giocatore però, nonostante lo scarso impiego in questa stagione, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, ha deciso di volersi concentrare solo sul campo per dare sempre il massimo del suo contributo. Non vuole quindi parlare di mercato fino al 30 giugno, data che sancisce il termine ufficiale della stagione, e che segnerà anche l'inizio del suo ultimo anno di contratto con la camiseta blanca. La priorita del centrocampista spagnolo è giocare tanti minuti e con continuità, uno spazio che Zidane non gli sta dando e che non gli garantisce nemmeno per il futuro. Così, rifiutato il rinnovo, si aspetta l'incontro tra il padre-agente Paco Alarcon per definire la situazione. Chelsea e Juventus sono le squadre più interessate al giocatore.