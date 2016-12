Il Real Madrid non ha intenzione di farlo partire, ma per i bookmaker James Rodriguez è vicinissimo all’addio con i Blancos. Il talento colombiano è rimasto in secondo piano durante la gestione Zidane e ha ammesso di non essere sicuro di rimanere: musica per i quotisti d’oltremanica, per i quali la prossima meta del centrocampista sarà la Premier League, Londra in particolare. Il Chelsea di Conte svetta in testa alla lavagna a 1,80, in vantaggio sul Manchester United, altra seria pretendente ma per ora offerta a 3,50. Anche la Juventus prepara l’assalto a James, ma non sarà facile, almeno a guardare le quote: i bianconeri sono dati a 10,00, alla pari con il Manchester City.