A quasi due giorni di distanza dalla sfida tra Real Madrid e Juventus, si continua a discutere sul ritorno dei quarti di finale di Champions League del Bernabeu e, in particolare, sul concitato finale, che ha visto l'assegnazione, da parte dell'arbitro Oliver, di un discusso rigore ai blancos e l'espulsione di Gigi Buffon. Un epilogo che ha fatto esplodere la rabbia bianconera nel post partita, ma c'era già stato un momento di forte tensione nel tunnel degli spogliatoi.



RISSA AL BERNABEU - Secondo quanto riporta oggi Repubblica, nella pancia del Bernabeu è scoppiata una rissa tra le due squadre, a quanto pare generata da Marcelo. Mercoledì sera il nervosismo, in campo e fuori, è stato tanto e per questo c'è il rischio di squalifiche pesanti da parte della Uefa, in vista della prossima Champions League per la Juve per le semifinali di questa edizione per il Real (Sergio Ramos compreso).