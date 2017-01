Intervenuto a Cadena SER il portiere del Real Madrid Keylor Navas ha parlato del difficile momento della squadra e dei fischi dei tifosi: "Sono cose che succedono però quando una squadra e i tifosi sono uniti la squadra è più forte. Cristiano Ronaldo? Credo che un giocatore come lui possa soffrirne, quello che ci trasmette è che tiene a tutti i suoi tifosi. Non chiede lo stesso ma sa che i tifosi lo appoggiano. Ci tiene alla morte e si è impegnato con noi, vuole vincere altri titoli. I risultati? siamo tranquilli, sappiamo di poter migliorare e lavoriamo per questo. Il rapporto con Casilla? La gente può pensare che non andiamo d'accordo però non è così. La teoria della gente è che i portieri si vogliano male, non è così. Più che giocatori siamo uomini e con Kiko mi trovo molto bene".