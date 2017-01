Il Real Madrid sembra essersi arreso all'evidenza. Paulo Dybala rimarrà alla Juventus: troppo alto il prezzo del talento argentino per provare seriamente a contenderlo alla concorrenza. Secondo il Mundo Deportivo il club di Florentino Perez ha già in mente l'alternativa al numero 21 bianconero. Si tratta di André Silva del Porto, prossimo avversario della Juve in Champions League: un eventuale trasferimento del classe '95 al Santiago Bernabeu rappresenterebbe forse l'indizio per una futura cessione di Morata o Benzema.