Il Real Madrid ha mandato Martin Odegaard a farsi le ossa nella Eredivisie con la maglia dell'Heerenveen e per assicurarsi che il 18enne norvegese abbia il giusto spazio ha inserito nel contratto di prestito, valido fino al 2018, una particolare clausola: per ogni partita in cui Odegaard non giocherà nemmeno un minuto, il club olandese dovrà pagare una penale di 40 mila euro. Lo rivela "El Confidencial", spiegando che il Real si è voluto così tutelare davanti alla possibilita' che il giovane talento norvegese non trovi sufficiente spazio. E l'Heerenveen si sta adeguando: al tecnico Streppel è stato ordinato di far giocare Odegaard sempre, nonostante il suo rendimento sia stato fin qui ben al di sotto delle aspettative tanto che, dal suo arrivo, la squadra ha raccolto cinque sconfitte, due vittorie e un pari, scivolando dal quarto al sesto posto oltre a essere eliminata dall'Az Alkmaar nella Coppa d'Olanda.