La vittoria contro il Malaga dà un po' di respiro al Real Madrid, che tra infortuni e sconfitte, 2 consecutive dopo 40 turni da imbattuti, non viveva un momento facile. I blancos hanno dovuto lottare fino all'ultimo per battere la squadra andalusa e l'hanno fatto con una doppietta di Sergio Ramos. I due gol del capitano hanno portato, oltre ai 3 punti, un'altra ottima notizia: la difesa ha segnato più di quanto abbia subito. Il Real, infatti, dall'inizio della Liga ha incassato 17 gol, segnandone 18 con il solo reparto difensivo. Numeri insoliti che consegnano alla retroguardia madrilena il titolo di miglior difesa d'Europa. In piena media tra i top club per reti incassate - solo il Bayern Monaco si distingue per una maggiore solidità -, ha staccato tutti nella capacità realizzativa con 18 gol, divisi così: 8 di Ramos, 4 di Varane, 2 di Marcelo, 1 di Carvajal, Danilo, Pepe e Nacho.



La squadra che più si avvicina a questo straordinario rendimento è la Juventus, che a fronte dei 16 gol incassati, è andata a segno per 12 volte con la sua difesa: 3 gol per Rugani e Chiellini, 2 per Dani Alves e Bonucci, 1 per Lichtsteiner e Alex Sandro.