NAPOLI-REAL MADRID 1-3



Keylor Navas 5,5: non è mai sicuro, soprattutto nelle uscite basse. Il Real Madrid merita un altro portiere



Carvajal 5,5: si propone poco e in difesa non è impeccabile, ha vissuto serate migliori



Pepe 5,5: soffre la velocità degli avanti partenopei.



Ramos 8: semplicemente un mostro, e non solo per i gol realizzati. Probabilmente il miglior difensore al mondo, in questo momento.



Marcelo 5,5: scivola e sbuffa, non è il solito pendolino



Modric 6: si propone raramente, ma i piedi sono di velluto e si vede ogni volta che tocca la palla. Direttore di regia anche nelle serate più buie.



(dall'80 Isco s.v.)



Casemiro 5,5: dopo il jolly dell'andata, oggi torna il solito onesto mestierante.



Kroos 5,5: impreciso come raramente lo si è visto, non spicca per lucidità.



Bale 5,5: uno splendido stop che ricorda perché è uno dei migliori giocatori del mondo e poco altro, si vede che è indietro di condizioni. Rimandato, ma la sua squadra non ne risente.



(dal 68' Lucas Vazquez 6,5: un ottimo dodicesimo uomo, per corsa e imprevedibilità)



Benzema 5: non si vede mai, e le poche volte che si vede ruba tempo e spazio ai compagni. Sembra la controfigura di sè stesso.



(dal 77' Morata 6,5: entra e segna, grande killer instict. Poteva risparmiarsi il gesto verso il pubblico)



Ronaldo 6: non la sua miglior serata, ma quando prende palla sono sempr brividi.





Zidane 5,5: il primo tempo dimostra che la partita non è stata preparata al meglio. Basterà, andando avanti nella competizione?