Kylian Mbappé, stella del Monaco e astro nascente del calcio francese, autore dell'assist decisivo per il gol vittoria di Dembele contro l'Inghilterra, ha parlato del suo futuro dopo la gara, soffermandosi in particolar modo sul Real Madrid, in pole per il classe '98: "Real? Mi volevano quando avevo 14 anni. Per quel che succederà in futuro, prenderò la decisione migliore con la mia famiglia. Ora sono sotto contratto. Martedì incontro col Real? Non leggo i giornali".