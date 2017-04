Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, parla Sportske Novosti, rispondendo alle critiche post Bayern, con i tedeschi che si sono lamentati per gli errori arbitrali che hanno favorito le merengues: "Ho sentito che c'è stata polemica dopo le nostre vittorie contro il Bayern però sono convinto che abbiamo fatto meglio di loro in entrambi i match. Abbiamo creato più occasioni e ancora una volta Neuer è stato fantastico. Ogni decisione di ogni arbitro presa a favore del Real ha una grande pubblicità e quando invece va contro di noi, nessuno ci fa caso, vero? Il Bayern ha ricevuto un rigore che non esisteva all'andata, l'autogol di Ramos è arrivato dopo un fuorigioco, Vidal sarebbe dovuto essere espulso al 47'. La VAR? Io ero contrario alla VAR in Giappone al Mondiale per Club, perché si perdeva troppo tempo e gli arbitri non sono mai d'accordo, ma dopo aver visto la partita tra Francia e Spagna ho visto che può essere molto buona per il calcio".