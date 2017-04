E' un gran bel periodo per Alvaro Morata, reduce dalla tripletta con il Real Madrid contro il Leganes. Intervistato dal Guardian ha parlato dell'inizio della sua esperienza all Juventus: "La gente pensa che noi siamo delle macchine ma non è così: dietro ogni cattivo momento ci sono sempre dei problemi personali. Avevo lasciato casa mia molto giovane e quella opzione di recompra in favore del Real mi condizionava un po'. Ricordo che durante una sessione di allenamento non riuscivo nemmeno a controllare il pallone come si deve, il fisioterapista mi disse cosa non andava ed io scoppiai a piangere sul lettino dei massaggi. Ricordò che arrivò Buffon e mi tranquillizzò dicendomi che dovevo sfogarmi a casa perché chi mi voleva male avrebbe goduto a verdermi in quello stato. Poi ho conosciuto Alice e la mia vita è cambiata in positivo, ringrazio anche lei se ora sto bene".



LODE A CONTE - Poi arriva l'elogio ad Antonio Conte: "Seppur non abbia mai avuto l'onore di lavorarci insieme, lui è il tecnico che più di tutti ha creduto in me e mi sento in debito: mi volle alla Juventus nell'estate del 2014 anche se lui poi andò via in estate. Mi conosce meglio di quanto si possa immaginare, è uno che sa motivare i propri giocatori a dare il massimo in ogni circostanza". Il futuro sarà insieme al tecnico al Chelsea? "Potrebbe essere, lo spero: mi voleva anche al Chelsea ma non se n'è fatto nulla. Il futuro mi eccita, al Real Madrid o meno: ho 24 anni e sono nel pieno della forma, ho ancora tanto da imparare ma posso dire con tranquillità di stare bene".