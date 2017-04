"Ho rischiato di lasciare il calcio, invece questo mi ha salvato". Parola di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid impegnato questa sera nel ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern, che in un'intervista concessa a L'Equipe ha confessato di aver scoperto di essere diabetico a 12 anni: "Mi dissero che la mia carriera da giocatore era finita. Ero a un torneo col Real, però avevo passato una settimana terribile. Mi madre mi portò in ospedale e mi diagnosticarono il diabete. Era un venerdì e passai l'intero fine settimana con una delle peggiori notizie che potessero darmi. Lunedì andai dal medico di famiglia e mi disse l'esatto contrario: fare sport era la cosa migliore e dovevo continuare a giocare a calcio. Fu una delle migliori gioie della mia vita, dovevo solo fare attenzione con l'alimentazione.



Cosa hanno detto i miei compagni? Nulla, perché già lo sapevano. Mi vedevano mentre facevo le iniezioni, nessuno ha fatto domande: quando arrivano nuovi giocatori in nazionale o al Real magari all'inizio si sorprendono, ma poi spiego e la cosa diventa normale.



Il momento chiave della mia carriera? Questo, ho la fiducia di Zidane e mi sento molto importante per la squadra, è quello che ho sempre voluto e cerco di sfruttarlo al massimo.



Potevo lasciare il Real Madrid? Ci sono stati momenti difficili, ogni estate arriva la tentazione ma mi sono sempre fidato delle mie sensazioni. L'estate passata il tecnico, il club e io abbiamo deciso di proseguire un altro anno e credo che sia stata la decisione perfetta vedendo come sta andando. Sono dove voglio essere, sogno di chiudere la carriera al Real Madrid".