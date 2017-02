Qui tutte le quote e le scommesse live di BWIN, scopri il bonus e gioca su Real-Napoli

, andata degli ottavi di finale di Champions League. La forza del collettivo degli uomini di Sarri contro i fenomeni della banda Zidane. Una sfida che si rinnova a 30 anni di distanza dall'unico precedente, il complessivo 3-1 rifilato dai blancos a Maradona e compagni nell'edizione 1987/88 della Coppa dei Campioni. Ecco alcuni numeri e dati statistici in vista del match del "Bernabeu":, fa eccezione proprio l’ultimo incrocio contro la Roma della scorsa stagione.Il Napoli ha vinto il proprio girone per la prima volta in Champions League, dopo il secondo posto del 2011/12 e il terzo del 2013/14 – i partenopei non hanno mai raggiunto i quarti finora.(4N 2P).– un record assoluto in questa competizione. L’ultima squadra a tenere la propria porta inviolata in casa del Real è stata il Barcellona nell’aprile 2011.Il Napoli invece è riuscito a non subire gol una sola volta in 10 trasferte di Champions, proprio in Spagna contro il Villarreal nel dicembre 2011.(2V 1N), l’unica sconfitta è arrivata al San Paolo contro il Besiktas.. Il suo bilancio coi blancos è comunque di 34 gol in 38 partite nella fase a eliminazione diretta della Champions. Karim Benzema ha segnato quattro degli ultimi sei gol del Real Madrid in Champions – è il sesto giocatore a raggiungere quota 50 gol nella storia di questa competizione.(quattro marcature e due assist).