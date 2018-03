Nonostante le trattative del club per David De Gea, Thibaut Courtois e Kepa Arrizabalaga, Keylor Navas ha deciso di restare al Real Madrid anche la prossima estate. Come riporta Ok Diario, il portiere della Costa Rica si sente pienamente rispettato da Zinedine Zidane e non ha alcuna intenzione di lasciare le Merengues.