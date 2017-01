Nel corso della trasmissione El Chiringuito de Jugones in Spagna, è stato svelato un clamoroso retroscena sul futuro di James Rodriguez. Tre club cinesi hanno infatti offerto 100 milioni di euro per lui, ricevendo però la risposta negativa del club spagnolo. C'è ancora speranza, quindi, per Inter e Juventus interessate al colombiano in vista dell'estate.