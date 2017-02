Alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli, Sergio Ramos ha voluto celebrare le sue 500 partite con il Real Madrid, rispondendo alle domande dei fan in diretta Facebook. I temi toccati sono molti, dalla carriera dopo il ritiro al campo, naturalmente con un attenzione particolare per la Champions League: "Il mio gol preferito? Non lo so, ne ho fatti alcuni belli, e altri puntuali. Tutti sono speciali per me, sono come i miei figli. Ma credo che quello della Decima Champions all'ultimo minuto è il più speciale. Noi dobbiamo concentrarci sulla Champions, sarà difficile. Ma qui è diverso, il madridismo la vive in modo diverso. Il nostro DNA, il nostro club e la nostra storia ci impongono di affrontarla dando fino all'ultima goccia di sudore. Il Napoli è un ottimo rivale, ma cercheremo di tenere la porta inviolata, per poter andare avanti più tranquilli".



500 PARTITE - "Sono molto orgoglioso, non mi aspettavo tanti anni fa di ricoprire un ruolo così importante. Oggi posso godere di questo privilegio, di rappresentare il club più importante al mondo".



FUTURO: LA MUSICA? - "Ho ancora anni qui come giocatore, mi godo ogni giorno, comunque è qualcosa che ha attirato la mia attenzione, ma ci sarà tempo per pensare a questo. Vorrei godermi un po' di tempo con la mia famiglia. La musica? è una delle mie passioni, il canto è un modo per motivarmi e caricarmi prima delle partite, ma da qui a incidere un disco non credo, però non si sa mai".



DAL 4 AL 93 - "Cambio maglia? Il 4 mi ha portato molta fortuna, mi ha accompagnato nella mia carriera al Real Madrid, ma non escludo di poterlo cambiare con il 93".