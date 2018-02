Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio. Nella super sfida di stasera tra il Real Madrid e il PSG la stella portoghese ha frantumato altri due incredibili record.



QUOTA 100 - C on il calcio di rigore trasformato al '45 minuto del primo tempo ha raggiunto l'irreale quota di 100 gol in Champions League con la maglia dei Blancos . Nella seconda frazione di gioco ha subito arricchito il ruolino con la rete che ha portato al vantaggio del Real. Sono così divenuti 101: il dato statistico assume ancor più rilevanza in quanto il fuoriclasse lo ha raggiunto giocando 95 gare: la media è superiore ad un gol a partita.

E' il primo giocatore della storia a realizzare 100 o più reti in Champions League con la maglia di un singolo club:

2009/10: 7

2010/11: 6

2011/12: 10

2012/13: 12

2013/14: 17

2014/15: 10

2015/16: 16

2016/17: 12

2017/18: 11





CONTINUITA' - Non sazio, con la doppietta di oggi, Ronaldo è diventato il primo calciatore nella storia della Champions League ad andare a segno almeno una volta in ognuna delle prime sette partite della competizione. Sette su sette, riuscirà a proseguire al Parco dei Principi questa folgorante scia colorata d'oro come il trofeo che ha alzato cinque volte?