, eppure la dichiarazione di Zinedinealla stampa spagnola: "Ve lo dico chiaro:" ha chiuso il discorso, almeno per ora. Un problema in meno pere uno in più per il giovane portiere spagnolo che, nel tira e molla con il club basco per il rinnovo, ha perso la titolarità e rischia di non giocare da qui alla fine dell'anno, con il conseguente rischio di uscire dall'orbita della nazionale. Se a occhi meno attenti quello tra i Blancos e Kepa potrebbe sembrare il solito dilemma di mercato, non bisogna dimenticare che tra il ruolo di portiere e il Real Madrid negli ultimi 5 anni è stato un rapporto decisamente complicato.- Nella prima partita di gennaio del 2013, un monumento intoccabile come Ikerveniva lasciato in panchina dall'allora tecnico del Real José Mourinho, al suo posto al semi-sconosciuto Antonio(ex Cagliari e ora tra i pali del Betis Siviglia). La scelta dello Special One, inizialmente dettata da un infortunio al portiere titolare, divideva i tifosi, e il ritorno dinel corso del mercato d'inverno, con il suo debutto titolare pochi giorni dopo, creò una crisi che si concluse solo con la partenza del tecnico portoghese.- Quando, a fine stagione, a Madrid arrivò Carlo Ancelotti, la convivenza tra Casillas e Diego Lopez non era tra le migliori. Il tecnico italiano decise salomonicamente di assegnare il posto da titolare in Liga all'ex portiere del Milan, mentre Iker giocava le partite di Champions. A giugno 2014 a Madrid sbarca, considerato uno dei migliori portieri del Mondiale giocato in Brasile. Diego Lopez viene ceduto al Milan, Iker Casillas recupera la fiducia di Ancelotti ed è il titolare in Liga e in Champions, per l'estremo difensore del Costa Rica qualche apparizione in campionato e in Coppa del Re, con Fernando, ora tra i pali dell'Alaves, a fare da terzo incomodo.- Quando a giugno 2015 è Rafaa prendere posto sulla panchina dei Blancos, Iker Casillas ormai fa già parte del passato del Real. A pochi è piaciuta la maniera in cui il club ha salutato il portiere di Mostoles.in un primo momento non prevede nessuna conferenza di addio ufficiale per Iker, poi ci ripensa, e negli occhi dei tifosi del Real è rimasta l'immagine delle lacrime che impediscono adi parlare. Punto e capo, Benitez ha a disposizione Keylor Navas, Kikoe Rubenper la sua prima stagione sulla panchina del Real.– Fino all'ultimo momento, comunque,C'è il contratto, c'è la firma del giocatore, il costaricano ha già preparato le valigie, però la burocrazia e il famoso fax arrivato in lega per depositare il contratto arriva in ritardo.A fine anno il Real potrebbe sfruttare la clausola che permette adi lasciare Manchester, non lo fa e il portiere spagnolo rinnova con la squadra inglese.è il titolare del tecnico francese anche per la stagione 2016/17, anche se non arriva a convincere tutti e del tutto.inizia ad avere più spazio, anche grazie all'operazione chirurgica a cui Navas deve sottoporsi. Nel frattempo, come papabile nuovo arrivo si fa anche il nome di Thibaut, ex dell'Atletico e in forza al Chelsea. Quando arriva il mercato estivo oltre ae Courtois, sono due nomi nuovi che puntano a togliere il posto da titolare a Keylor Navas:, del Milan, e, dell'Athletic. Il rinnovo di Donnarumma chiude le porte all'italiano, mentre i possibili nuovi numeri uno del Real, Courtois e de Gea, come lo stesso Kepa, continuano senza rinnovare il loro contratto con le loro rispettive squadre. Zidane dice di non aver bisogno di un nuovo portiere, Keylor continua a parare rigori e la storia infinita dei portieri del Real continua...