In un'intervista rilasciata a Marca, Sergio Ramos ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e Alvao Morata: "Sono situazioni personali e logicamente non posso aggiungere molto di più. Tutto quello che posso dire è che mi piace stare con i migliori e sono grandi calciatori e sperano che restino con noi per molti anni. Il caso di Cristiano però è diverso da quello di Morata, che cerca più spazio e vuole giocare titolare. Sta cercando di andare via e vedremo cosa succede. Il mio rapporto con Cristiano invece è buono e siamo sempre in contatto, quindi posso dire che è molto tranquillo".