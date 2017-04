Il noto scrittore e regista madrileno Ray Loriga, da sempre tifoso dei Blancos, ha commentato in un'intervista rilasciata ad AS il momento del Real in ottica Champions League. Con una frecciatina riservata a Florentino Perez e una strizzata d'occhio per la Juventus: “A Madrid è sempre tutto in discussione e spesso le decisioni sono prese con poca calma. Sarebbe bello avere un club più organizzato, più sensato sotto il profilo presidenziale. Quanto alla BBC, è chiaro che se uno di loro non è pronto per una determinata partita, non dovrebbe essere titolare. Se il tecnico è obbligato dai piani alti a schierarli non è positivo.



VERSO LA DODICESIMA - “Arrivare in finale a Cardiff? Perché no, ma non contro l’Atletico di nuovo. Sarebbe un’agonia sia per noi che per loro. Molto più divertente giocare contro le squadre che non incontri spesso, tipo la Juventus”.