Il Real Madrid sogna un nuovo portiere: da Thibaut Courtois del Chelsea a David de Gea del Manchester United fino a Gianluigi Donnarumma del Milan. E l'attuale numero uno? Keylor Navas spiega: "Sono calmo, un giorno dovrò partire, solo Dio sa quando sarà - riferisce As - Io do tutto in allenamento e in partita, vivo così. Non so se il lcub ha dubbi su di me, ma ho un contratto e sono tranquillo. Se il Madrid prende un nuovo portiere me la giocherò con lui. Non mi intimidisce la cosa, mi piace: mi dà fiducia di potermi giocare il posto".