Secondo quanto riportato da AS, le tre big italiane, Inter, Milan e Juventus sono pronte a dare una chance a Keylor Navas in vista della prossima stagione in cui il portiere costaricano sarà scalzato in porta al Real Madrid da De Gea o Courtois. Difficile prevedere che possa essere un'operazione per il ruolo da titolare della porta ma, arrivato a 30 anni di età, Navas potrebbe accontentarsi anche del ruolo di secondo.