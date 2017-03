Non ci sarà Cristiano Ronaldo nel Real Madrid che domani sfiderà l'Eibar. Il portoghese soffre ancora di problemi fisici, che hanno costretto Zinedine Zidane a non convocarlo per la partita coi baschi. Assenti anche Bale e Morata, squalificati, e Varane e Coentrato, infortunati. CR7 dovrebbe recuperare per martedì sera, quando le Merengues sfideranno il Napoli in Champions League, ma le sue condizioni saranno comunque da valutare giorno dopo giorno.



Ecco l'elenco completo: Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo y Danilo; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco; Benzema, Lucas Vázquez, Mariano.