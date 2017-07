Comunicado Oficial: Theo Hernández.





Ilhanno ufficializzato la fine della querelle che ha riguardato il terzino francese classe '97. Il giocatore, l'anno scorso in prestito all'Alaves, è finito infatti al centro di una forte polemica fra i due club con i Colchoneros che hanno accusato le Merengues di aver giocato sporco per forzare il ragazzo a non firmare il rinnovo e approdare al Real. Oggi è arrivata l'ufficialità dell'affare con il Real Madrid che ha confermato di aver raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per l'acquisto del suo cartellino e con Hernandez che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2023.Ecco il comunicato ufficiale:Il Real Madrid C.F. e l'Atlético de Madrid hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del giocatore Theo Hernandez che sarà messo sotto contratto per i prossimi sei anni. Il giocatore sarà presentato il prossimo lunedì, 10 luglio, nella sala presidenziale del Santiago Bernabeu dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito. Successivamente, Theo Hernández, apparirà sul campo del Santiago Bernabeu per la prima volta con la maglia del Real Madrid e parlerà alla stampa nella sala conferenze.