Lo sponsor è diventato una componente fondamentale nel calcio moderno: più entrate, più investimenti e di conseguenza anche più mercato, vale a dire una continuità assoluta di rendimento ai massimi livelli. La novità, riportata da Marca, quotidiano vicino alle vicende madridiste, è che Under Armour vuole rappresentare il Real Madrid in futuro, per farlo ha presentato ai blancos un'offerta scioccante: 150 milioni di euro all'anno. A fronte dei 40 forniti dallo storico fornitore Adidas.



LE CONCORRENTI - Il caso Manchester United-Chevrolet ha fatto scuola a tutti con i suoi 940 milioni in 10 anni, che hanno permesso al club inglese di rifare totalmente la squadra. I Red Devils sono i primi per introiti al mondo, infatti oltre a quelli già citati, percepiscono proprio da Adidas altri 95 milioni l'anno. Dietro di loro c'è il Barcellona, che ne ricava da Nike circa 85 a stagione.



IL MARCHIO - Under Armour è uno dei marchi più celebri a livello americano e, dopo aver messo sotto contratto l'MVP dell'NBA Steph Curry, sta godendo di una grande espansione a livello mondiale. Nel mondo calcistico la multinazionale made in USA ha conquistato già il Tottenham e presto potrebbe firmare proprio con i blancos. 150 milioni di euro all'anno sono un'offerta più che convincente, quasi scioccante, con cui il club di Madrid superebbe ogni concorrente. Il club e l'azienda trattano per scalzare un mostro sacro come Adidas, legato al Real Madrid dal 1998 e con il contratto in scadenza al 30 giugno 2020.