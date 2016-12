Il Real Madrid ha scelto: il contratto del difensore portoghese Pepe non sarà rinnovato. Il centrale in scadenza il 30 giugno 2017 da febbraio sarà libero di firmare con chi vorrà a parametro zero e la Juventus ci sta facendo un pensiero. Il Real Madrid si priverà di una delle sue colonne difensive, ma lo farà solo perchè rientrerà a Madrid il centrale Jesus Vallejo, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte che ha convinto la dirigenza delle Merengues a puntare su di lui alla casa madre.