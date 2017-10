Il difensore classe '93 del Real Madrid Raphael Varane ha parlato dal ritiro della Francia in vista del match contro la Bulgaria. In particolare, si è espresso sulla possibilità che un giorno il tecnico dei blancos Zinedine Zidane si sieda sulla panchina dei Bleus: "Perchè no? Ha dimostrato le sue qualità da allenatore dopo essere stato un grandissimo campione. Ha molte similitudini con Deschamps, hanno vinto tanto e hanno la tranquillità per gestire i grandi appuntamenti".