In conferenza stampa prima della sfida contro il Deportivo La Coruna, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato del match e delle voci di mercato: "Sarà una gara difficile per noi. Ciò che pensa la gente non mi interessa, la soluzione ai nostri problemi sta dentro lo spogliatoio. Sergio Ramos? E' vicino al rientro, la prossima settimana dovrebbe esserci. Mercato? Non compreremo nessuno e non ci sono assolutamente problemi fra me e il club. Il mio futuro? Il penso sempre in positivo, mai in negativo. Neymar? Non parlo dei giocatori di altre squadre, ma ovviamente è un grande calciatore che piace a tutto il mondo del calcio. Ceballos? Lo ha detto lui e lo ripeto io: qua è felice e vuol restare".