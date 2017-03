Zinedine Zidane è d'accordo con Gigi Buffon. L'allenatore del Real Madrid ha parlato a Sky Sports delle possibili avversarie per i quarti di finale di Champions, concentrandosi in particolare sul Leicester: "Riesce a fare tutto quello che gli altri dicono che non possa fare. Molti pensavano che non sarebbe rimasto in vetta alla Premier League e l'ha vinta. Molti pensavano che non avrebbe rimontato il Siviglia nel ritorno e lo ha fatto. Contro qualsiasi squadra ai quarti non partirà favorito e approfitterà di questa condizione. Tutto può succedere".