L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato nel post partita della gara ai microfoni di Premium, elogiando il Napoli: "Penso che abbiamo fatto una grande gara, ma anche il Napoli ha giocato bene. Dopo un inizio strepitoso, abbiamo preso gol, però abbiamo pareggiato subito e ci siamo rimessi in carreggiata. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, soffrendo contro una bella squadra, ora abbiamo vinto 3-1 ma non significa niente, perchè ci sarà ancora da soffrire al ritorno. Cristiano è comunque forte, anche se stasera non ha segnato, ma vedremo al ritorno. È stata una bella gara e per fare una bella partita servono due belle squadre".