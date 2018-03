Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è preoccupato dai possibili infortuni in vista del match di andata dei quarti di Champions League contro la Juventus. "Spero proprio che tutti possano tornare sani e salvi", ha confessato il francese. Per questo, come riporta Tuttosport, il piano in casa Real è quello di non convocare Cristiano Ronaldo per la trasferta a Las Palmas, ultimo impegno in Liga prima dell'appuntamento all'Allianz Stadium del 3 aprile.