L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha la testa al posticipo di domani sera contro il Betis e non vuole commentare l'impresa di mercoledì del Barcellona: "Non darò una percentuale di quanto ha influito l'arbitro, mi interessa soltanto la mia squadra. Non cambia nulla per il Barcellona, dovranno solo continuare così".



Le voci di mercato, allo stesso modo, non gli interessano: "Non parlerò né di James né di Isco, mi importa soltanto il presente e ad oggi sono assolutamente compatibili". La Liga è un obiettivo imprescindibile: "Vogliamo la Liga quest'anno, siamo convinti di potercela fare". Morata recupera: "Ha preso una botta e si è spaventato, ma nulla di grave". E sul leader di questi Blancos: "Sergio Ramos è il nostro capitano, Cristiano allo stesso modo, ognuno alla sua maniera".