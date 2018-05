Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il match contro il Bayern: "Abbiamo sofferto tanto contro una grande squadra. Alla fine però ce l'abbiamo fatta ancora una volta. Siamo entrati malissimo nel match mentre nel secondo tempo abbiamo pressato di più. Noi non possiamo difendere, siamo contenti di essere in finale giocando contro una grande squadra".



Delle due finali precedenti qual è la più bella?

"Sono tutte belle. Adesso dobbiamo giocarla. Siamo contenti di essere in finale, possiamo difendere la coppa un'altra volta ma non abbiamo ancora vinto".



La Roma può arrivare in finale?

"Nel calcio può succedere di tutto".