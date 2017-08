Zinedine Zidane ha parlato alla vigilia del match che il Real Madrid giocherà contro il Valencia: ''Le condizioni fisiche? Varane vorrebbe giocare, ma ha qualche problemino. Non ci saranno Ramos e Vallejo, ma non lo rischierò, la salute viene prima di tutto. I successi del Real? Vincere un giorno non vuol dire farlo anche quello successivo, dobbiamo avere questa mentalità. Obiettivo attaccante? Non voglio un altro attaccante. Ho Mayoral e ci punterò per tutta la stagione, può darci ciò di cui abbiamo bisogno. Avrà occasioni e dovrà farsi trovare pronto. Futuro Ronaldo? Non sarà lontano dal Real Madrid. Cristiano è qua e non si muoverà. Questo è il suo club e questa è la sua città, è felice di ciò che ha''.