Al termine di Bayern Monaco-Real Madrid il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha parlato a Premium Sport: "Abbiamo visto un grande Ronaldo, due gol e poteva farne anche uno in più. Dicono che è un problema quando non segna, ma quando conta c'è sempre. Abbiamo sofferto la prima parte perché hanno giocato benissimo, ma abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel secondo tempo e in superiorità numerica è tutto più facile. Battuto Ancelotti? No, Carlo per me è un maestro e lo rispetto".