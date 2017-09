L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Borussia Dortmund in Champions League: "La squadra sta bene, veniamo da una vittoria e sono contento di poter giocare ancora una volta in Champions su un bel campo come questo. Qui si respira aria di Champions e vincere in questo stadio è una vera sfida. È difficile giocare ovunque, ma qui non abbiamo mai vinto e quindi questo sarà il nostro obiettivo, perché noi scendiamo sempre in campo per vincere. Naturalmente, speriamo anche di proporre un buon calcio e mi auguro di vedere una bella partita. D'altronde, a questi ritmi, ormai si è chiamati a dimostrare ogni tre giorni quel che si vale: questa è la vera difficoltà e ogni anno lo è sempre di più".