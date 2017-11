Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Atletico Madrid (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Fox Sport:



Una partita molto bloccata. Dove questo Real deve migliorare per recuperare sul Barcellona?

"Quello non è la cosa più importante, abbiamo giocato bene in questo match. Io penso che potevamo vincere questa sera. Ci è mancato soltanto il goal. Dobbiamo continuare a lavorare, dieci punti sono tanti: prima o poi il Barcellona perderà punti".



Cosa pensa della prestazione di Ronaldo?

"Hanno giocato tutti bene, non solo Cristiano. Abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo stati capaci a segnare".



Secondo lei Ancelotti è il nome giusto per la panchina dell'Italia?

"Ancelotti è un' ottima scelta per tutte le squadre, penso che però la scelta spetti a lui".