Zinedine Zidane parla a ruota libera tra campo e mercato. L'allenatore del Real Madrid ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato con il Valencia: "Quello che ha detto Isco è comprensibile, non c'è alcun problema. Un calciatore può giocare 20 o 26 partite a stagione e quando resta fuori non gli piace, è normale e sarà sempre così. Ma adesso abbiamo una partita dietro l'altra, ci sarà spazio per tutti. Lui sa che mi piace come giocatore e io ho una rosa di 24 ottimi elementi, se ne sostituisco uno non significa che non abbia fatto bene. Credo in tutti i miei calciatori, logicamente tutti vorrebbero giocare sempre, mi interessa solo che tutti siano concentrati solo sul presente".



"James Rodriguez ha deciso di rimanere? Sono contento, così come di quello che fa in campo. Ha fatto bene con Siviglia e Napoli. Pepe non ha ancora deciso il suo futuro? E' un giocatore importante e che fa il suo quando gioca, è quello che mi interessa. Il suo contratto non mi riguarda, conterò su di lui fino all'ultimo. Noi pensiamo solo a quello che stiamo facendo ora. Non so cosa succederà a luglio e credo che i giocatori non stiano pensando ad altro se non a quello che possiamo fare in campo. Poi si vedrà".



"Il Barcellona non credo sia in crisi. Sappiamo che la Liga è difficile, siamo a febbraio e siamo messi bene ma non significa nulla. Siamo consapevoli del fatto che tutte le partite sono difficili, compresa quella di domani. Ma se vinciamo, saranno solo tre punti, niente di più. Il Valencia, ultimamente, sta giocando molto meglio, è una squadra buona e giocheremo su un campo complicato. Cristiano Ronaldo tornato a giocare sulla fascia? E' la sua posizione e da lì continuerà a segnare. E' un fenomeno e può giocare dovunque, ha fatto 400 gol giocando largo".