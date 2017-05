Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico: "Sappiamo l'importanza della partita, dobbiamo pensare come se non ci fosse una gara di ritorno e farlo dal primo all'ultimo minuto. I tifosi saranno con noi come col Valencia, il loro supporto ha aiutato molto la squadra: il pubblico del Bernabeu è sempre un plus per la squadra. Isco? Parlo alla squadra perché è importante, ma anche con i singoli, soprattutto con quelli che giocheranno e dico cosa voglio da loro. Casemiro e i troppi cartellini? Non ci si allena per giocare in dieci, però la squadra sa che può succedere come è accaduto col Barcellona e al contrario contro il Bayern. Sappiamo l'importanza di Casemiro in mezzo al campo, che è un giocatore forte fisicamente, e fa sempre la cosa giusta, non mi sento di dirgli di cambiare gioco, anche se come l'altro giorno prende un cartellino dopo dieci minuti, può succedere. Se può evitarlo lo evita. Noi favoriti? No, è un 50 e 50. Navas sta bene, è concentrato. Doppietta (Liga-Champions, ndr) e futuro? Sono solo concentrato sulla partita di domani, il resto non mi interessa. Varane sta bene, è recuperato. Ci manca Pepe, ma gli altri stanno molto bene".