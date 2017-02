Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid, ha presentato la sfida di Champions con il Napoli, in programma domani alle 20.45 al Bernabeu, insieme con il tecnico Zidane. "Il Napoli è forte, sia in attacco sia a centrocampo: la lotta per conquistare il centrocampo non sarà facile, ma la cosa fondamentale sarà giocare bene e per vincere. Vogliamo vincere: siamo nel nostro stadio e dovremo alzare il ritmo. Loro sono forti, ripeto, e stanno attraversando un periodo di forma importante, ma anche noi siamo in un buon momento". Modric è uno dei reduci da un infortunio di Zidane, ma il suo impiego domani non è in discussione. Un recupero fondamentale per il centrocampo del Real.



Sulla difesa a 3 delle merengues: "Difficile da assimilare? Non sono d'accordo, non è una questione solo di sistema. L'importante è il rendimento, ha comunque funzionato anche nelle precedenti partite e faremo bene al di là del modulo che si può cambiare anche durante le partite".



Su Bale: "E' difficile restare ai box dopo un infortunio, ma ha recuperato bene, è in fase di ritorno, si sta allenando bene e speriamo torni presto".



Sulla carica di Maradona: "Mi aspetto una grande gara, noi abbiamo una storia gloriosa in Champions, ci aspettiamo il supporto dei tifosi dall'inizio come sempre. Diego è uno dei migliori della storia, siamo contenti che sia qui, ma meno male che non gioca... (ride, ndr)".