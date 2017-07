Cambio obbligato di rotta per il Chelsea, alla ricerca di una prima punta. Ai Blues è stato soffiato Romelu Lukaku, obiettivo numero uno per l’attacco, che però ha firmato con il Manchester United. Logico che adesso in orbita Conte ci sia un altro bomber. Alvaro Morata, lo stesso che proprio lo United stava trattando prima di chiudere per Lukaku, ma sul quale ha poi frenate per le eccessive pretese economiche del Real Madrid. I Blancos vogliono non meno di 90 milioni di euro. Una cifra che non spaventerà il Chelsea, almeno secondo i bookmaker inglesi, per i quali adesso sono proprio i Blues favoriti sull’attaccante: il suo ingaggio, riferisce Agipronews, è passato da 10,00 a 2,50 negli ultimi due giorni. Di contro è salita la quota sullo United, da 1,15 a 3 volte la scommessa, a 34,00 invece ci sono Milan ed Everton.