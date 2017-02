Notevole piano-sicurezza domani al Bernabeu per la partita di Champions tra il Napoli e il Real Madrid, individuata dalle forze dell'ordine spagnole come una partita ad alto rischio. Secondo quanto si apprende leggendo Il Mattino, allo stadio di Madrid ci saranno più o meno duemila agenti per prevenire qualsiasi tipo di incidente o frizione. Soprattutto tra i tifosi madridisti e i tifosi azzurri (tanti) che si accomoderanno in settori diversi dal Fondo Norte, riservato agli ospiti.