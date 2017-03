Il Real Madrid scende oggi in campo contro il Betis Siviglia, e qualcuno festeggerà un importante traguardo. Si tratta del croato Luka Modric, che con la suddetta partita di Liga raggiunge quota 200 presenze con la maglia dei Blancos. Il centrocampista si trova in un ottimo momento di forma, e questa è sua quinta stagione con il Real Madrid.



Le 199 presenze sono così suddivise: 130 in Liga, 46 in Champions, 16 in Coppa del Re, tre in Supercoppa, due ai Mondiali per Club e due anche in Supercoppa Europea. In queste stagioni ha messo a segno 11 gol, e riempito la propria bacheca di trofei importanti, comprese due Champions League.