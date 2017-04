Il Real Madrid offrirà a Pepe il rinnovo del contratto, prolungandoglielo di un anno. Le intenzioni degli spagnoli sono mutate a seguito del crescente interesse di club come Chelsea e Manchester City, ingolositi dalla possibilità di avere il portoghese a parametro zero questo giugno.



A riportarlo è l'Independent, che sottolinea come le squadre che seguono il giocatore non si trovino solo in Premier, ad esempio anche in Cina starebbero pensando a un'offerta da rivolgere a Pepe, ma il rinnovo cambia tutte le carte in tavola.



La volontà del giocatore in realtà, era quella di chiudere la carriera con i blancos, e un solo anno di prolungamento non lo soddisfa pienamente, quindi bisognerà capire se questo possa essere o meno un pretesto per andare a giocare altrove, trovando altresì più spazio in campo.