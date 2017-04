“Basta speculazioni sul futuro di Zidane”. A dirlo è stato Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, che è stato interpellato sulle voci che vedrebbero il tecnico lasciare i blancos a fine stagione.



“Non sono il più idoneo – ha spiegato Ramos – per parlare del futuro del mister, io parlo del presente. Siamo molto felici della sua gestione, e i risultati si vedranno a fine stagione. Mi piace Zidane, si dovrebbe speculare meno sul suo futuro, per me è l'allenatore ideale per il Real Madrid”.