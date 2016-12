No al total black. Ai suoi piedi Cristiano Ronaldo vuole solo scarpe colorate. Il motivo? Lo spiega Maxi Blau, vicepresidente Nike, sponsor tecnico del fuoriclasse portoghese: "Non si mette mai gli scarpini completamente neri. Lui vuole sentirsi veloce e leggero ed è convinto che mettendosi scarpe nere otterrebbe l'effetto contrario. È comprensibilissimo, anche per un campione come lui. È stato scientificamente provato che il colore degli scarpini influisce sulla mentalità dei giocatori. Più uno si sente bene più è propenso a fare bene, semplice".