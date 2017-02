Il segreto di Cristriano Ronaldo è la crioterapia. L'attaccante del Real, che qualche giorno fa ha rimediato un colpo in allenamento in un contrasto con il connazionale Fabio Coentrao, ieri ha lavorato soltanto in palestra, saltando l'allenamento con il gruppo in vista della partita di domani con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la seduta di oggi sarà quella decisiva, ma Cristiano ha un segreto per recuperare più in fretta dai traumi: entra in una cabina a temperatura estreme, che sfiorano i 200 gradi sotto zero, sia per far assorbire più velocemente i colpi sia per favorire il recupero dei muscoli dopo uno sforzo. Crioterapia, appunto. Tra l'altro, Ronaldo si è anche fatto installare la cabina a casa: valore, 45mila euro.